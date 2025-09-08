Полотно «Бурлаки на Волге» представят на выставке в Самаре

Всемирно известный шедевр «Бурлаки на Волге» будет отправлен на выставку в Самарский областной художественный музей, сообщает пресс-служба Русского музея.





Впервые картина будет экспонироваться в Самаре — городе, который находится ближе всего к волжским пейзажам, вдохновившим художника. Увидеть «Бурлаков на Волге» жители и гости города смогут с 18 сентября.





Предстоящий показ приурочен к 155-летию с момента начала работы Ильи Репина над грандиозным полотном. Для Самары и области, где образ бурлаков имеет особое символическое значение, выставка картины из собрания Русского музея станет крупным культурным событием. Шедевр предстанет в самом сердце Поволжья, где и зародился выбранный мастером сюжет, сообщили в пресс-службе.





Впервые Репин увидел бурлаков под Петербургом во время прогулки по Неве. Однако основную часть зарисовок и этюдов для будущей картины художник создал именно вблизи Самары — у Ширяева буерака и Царева кургана. В творческую экспедицию он отправился в 1870 году вместе с другими живописцами: Федором Васильевым, Евгением Макаровым и братом Василием.





В коллекции Русского музея хранится 468 работ Ильи Репина: 260 рисунков и акварелей, 133 живописных произведения, 73 графические работы и две скульптуры. Шедевр «Бурлаки на Волге» вошел в собрание в 1918 году и с тех пор является жемчужиной постоянной экспозиции Михайловского дворца.









Фото: пресс-служба Русского музея