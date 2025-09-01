В Москве пройдет юбилейный, десятый фестиваль «Видеть музыку»

Юбилейный, десятый фестиваль «Видеть музыку» пройдет в Москве с 6 сентября по 2 декабря 2025 года.



Мероприятие объединит на своих площадках более 20 ведущих музыкальных театров России и стран СНГ, представив самое масштабное событие в области отечественного музыкального искусства. Организатором форума выступает Ассоциация Музыкальных Театров при финансировании Министерства культуры РФ и поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Идея фестиваля родилась благодаря многолетней работе Ассоциации Музыкальных Театров (АМТ), которая была создана в 2004 году и объединила театральные коллективы и мастеров искусства со всей России. Сегодня в Ассоциацию входят более семидесяти крупнейших музыкальных театров страны, включая ведущие оперные площадки Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд театров из стран СНГ. В 2014 году президентом АМТ был избран художественный руководитель Детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян. Именно по его инициативе был создан фестиваль «Видеть музыку», который стал результатом работы Ассоциации по укреплению творческих связей между театрами из разных регионов.





«Видеть музыку» — это уникальный шанс для театров представить в столице свои лучшие постановки. «Фестиваль задумывался, чтобы дать возможность каждому театру, большому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему, показать свою самую важную постановку, увидеть себя в общероссийском контексте, не соревноваться друг с другом, а сотрудничать», — подчеркивает президент АМТ и художественный руководитель фестиваля Георгий Исаакян.





В рамках смотра зрители увидят всё многообразие современного музыкального театра. За три месяца на сценах Москвы будет показано свыше 40 спектаклей из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Республики Коми, Чувашии, а также Театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Национального Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Свои работы также привезут театры из Белгорода, Самары, Иркутска, Нижнего Новгорода, Рязани и Челябинска. Для юных зрителей выступят детские театры из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а студенческая программа объединит воспитанников театральных вузов.





Помимо показов спектаклей, программа фестиваля включает конференции, круглые столы, творческие встречи и мастер-классы. Кульминацией станет вручение Всероссийской премии «Легенда» 1 декабря 2025 года на Новой сцене Большого театра России.





Фото: Pixabay