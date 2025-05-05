РНБ представит выставку о вкладе исторической науки в победу над фашизмом

Одним из ключевых экспонатов станет книга «Оборона древнерусских городов», написанная в осажденном Ленинграде.





Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге представит новую выставку «Наука победителей. История и историки Советского Союза во Второй мировой войне».

Экспозиция расскажет о вкладе исторической науки в победу над фашизмом.





Вниманию посетителей будет представлена книга «Оборона древнерусских городов», написанная Дмитрием Лихачевым в соавторстве с Марией Тихановой в 1942 году. Это произведение, созданное в осажденном Ленинграде, отражает дух времени и историю сопротивления городов Древней Руси агрессорам, что находит отклик в событиях Великой Отечественной войны.





Эпиграфом к выставке служат слова академика Лихачева: «Учитывая весь 1000-летний опыт русской истории, мы можем говорить об исторической миссии России». Слова ученого подчеркивают важность исторической науки в формировании национального самосознания.





На выставке впервые будут показаны списки литературы, составленные историками по их запросам в годы войны.





Среди редких изданий военных лет, представленных на выставке, более 100 книг, очерков и брошюр. В их числе научные труды Бориса Грекова «Борьба Руси за создание своего государства» и Сергея Ковалева «Великая заслуга советского народа перед историей человечества», а также агитационная брошюра Владимира Лебедева «Как Василий Иванович Чапаев дрался с немцами».





Заключительные разделы выставки рассказывают о роли исторической науки в послевоенном мире и важности подготовки дипломатов. Выставка будет открыта для посетителей в течение всего мая.









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