В «Художественном» пройдет спецпоказ фильма «Летят журавли»

В День Победы, 9 Мая, в московском кинотеатре «Художественный» состоится специальный показ легендарного фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», передает пресс-служба учреждения.
В 1958 году фильм «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.
В первой половине мая зрителей также ждет драма Бернардо Бертолуччи «Последний император» и мировая премьера восстановленной версии «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова.
Майский репертуар «Художественного» включает как современные, так и классические произведения. Среди новинок — семейное фэнтези «Очи» от студии A24 и режиссера Исайи Саксона, известного своими клипами для Бьорк.
В кинотеатре рассказали, что «Человек с киноаппаратом» будет демонстрироваться с оригинальной звуковой дорожкой.
Фото: пресс-служба кинотеатра "Художественный"