В Российской академии художеств откроется персональная выставка Владимира Васильева

Российская академия художеств 25 апреля представит персональную выставку произведений Владимира Викторовича Васильева — народного артиста СССР и России, профессора Российской академии театрального искусства (ГИТИС), почетного профессора МГУ, почетного члена РАХ.



Посетители увидят около ста живописных полотен, выполненных в техниках масла, пастели и акварели, а также фрагменты архивных материалов, отражающих его творческий путь.





Владимир Васильев — легендарная фигура мирового балета, один из величайших танцовщиков XX века, которого ведущие критики и историки называют «Богом танца». Он также известен как хореограф, режиссер, актер, педагог, художник, поэт и не только. О Васильеве сняты фильмы, написаны книги, его чествуют в крупнейших мировых столицах, а его талант и вклад в искусство отмечены множеством наград, титулов и званий.





Образ великого артиста неоднократно вдохновлял художников. На выставке будут представлены несколько скульптур в сценических образах, созданных Ярославом Бородиным.





Организаторы выставки отметили, что, продолжая ставить спектакли, организовывать гала-вечера и снимать фильмы, Васильев все больше времени уделяет живописи, которая за последние 25 лет стала важной частью его жизни.





«Владимир Васильев — художник, настоящий художник. Он владеет тем, что мы называем „вторым призванием“ или „скрипкой Энгра“. В его живописи и акварели поразительно то, что, в общем, есть в натуре этого замечательного человека и артиста, — удивительная искренность, умение дойти до глубокого выражения себя в творчестве. Он пишет в основном пейзажи. И, чаще всего, это пейзажи русского леса, русской равнины, русского поля. В них я вижу своеобразный автопортрет художника: каждая акварель, каждая живописная работа излучает его удивительное, высокопоэтическое ощущение окружающего, доброты, красоты и какое-то очень возвышенное понимание мира», — отмечала директор Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, академик Отделения искусствознания и художественной критики Российской академии художеств Ирина Александровна Антонова.





Васильев начал писать картины еще в период своей активной артистической карьеры, а после завершения выступлений полностью посвятил себя этому искусству. С 2006 года он работает как театральный художник, оформляя более 15 спектаклей, среди которых «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Жизель», «Красный мак», «Макбет», «Икар», «Дом у дороги», «Заклятие рода Эшеров», «Блуждающие звезды» и другие. Постановки были показаны на сценах Большого театра, театра Колон в Аргентине, Римской оперы, театра Колизеум и Сэдлерс Уэлс в Лондоне, афинской Олимпии, а также в Красноярском, Воронежском, Пермском и Татарском театрах и школе Большого театра в Бразилии.





Выставка будет работать до 25 мая 2025 года.









Фото: Российская академия художеств











