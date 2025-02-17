Кинофестиваль «Дух огня» объявил участников программы «Твое кино»

Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» представил программу детского и подросткового конкурса «Твое кино».





Смотр пройдет с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске. В этом году в конкурсе участвуют шесть фильмов из разных стран: Аргентины, Болгарии, Кении, Китая, Колумбии и совместного производства Перу и Чили.





В конкурсе представлены фильмы различных жанров — от спортивных и социальных драм до приключений и анимационного фэнтези. Возрастной рейтинг фильмов рассчитан на аудиторию от 7 до 16 лет.





В программу вошли колумбийская драма «Ла Супрема», китайская лента «Футбол на крыше», драма совместного производства Перу и Чили «Сквозь скалы и облака» кенийская лента «Нави», приключенческая комедия из Болгарии «Дело Теслы», анимационное фэнтези из Аргентины «Повелительница города сказок».





Зрители смогут встретиться с режиссерами и актерами в городах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: Ханты-Мансийске, Советске, Нягани и Нижневартовске.









Фото: кадр видео