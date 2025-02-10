На Урале пройдет конкурс авторской песни к 80-летию Победы

15 февраля в Богдановиче состоится конкурс военно-патриотической и авторской песни, посвященный формированию Уральского добровольческого танкового корпуса и 80-летию Победы. Мероприятие соберет артистов из Свердловской области и Тюмени.





Жюри возглавит народный артист России Иван Пермяков, сообщила ТАСС директор Центра современной культурной среды муниципального округа Евгения Игнатова. По ее словам, в конкурсе примут участие солисты и вокальные коллективы в возрасте от 7 до 80 лет. Организационный комитет уже получил 176 заявок из 28 муниципалитетов Свердловской области и Тюмени. Жюри, возглавляемое Пермяковым, оценит выступления участников в двух номинациях: «Военно-патриотическая песня» и «Авторская песня».





Игнатова также отметила, что выступления будут проходить в течение всего дня, начиная с утра и заканчивая почти в полночь. Конкурс организован при поддержке Дома офицеров Центрального военного округа Минобороны РФ и региональной организации Российского Союза Молодежи.









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