Ольга Любимова заявила, что Минкультуры с особым вниманием относится к сотрудничеству с Абхазией

Министр культуры России Ольга Любимова в понедельник, 10 февраля, встретилась с генеральным директором Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклием Хинтба. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова отметила, что с особым вниманием Минкультуры относится к развитию и углублению культурного взаимодействия России и Абхазии. Главным направлением сотрудничества остается концертно-гастрольная деятельность и театральная сфера, обратила внимание министр.





«В прошлом году Театр драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера участвовал в фестивале «Встречи в России», где представил постановку «Евгений Онегин», а в рамках «Больших гастролей» посетил Новосибирск и Барнаул. В этом году также ожидаем выступления коллектива в России», — написала Ольга Любимова.





Театр привезет новую постановку по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Коллектив в Сухуме также гостеприимно принимает российских артистов, подчеркнула министр.





По ее словам, в сентябре Петербургский театр-фестиваль «Балтийский дом» с успехом показал там свои спектакли. В декабре на сцене впервые выступили студенты третьего курса Высшего театрального училища (института) имени Михаила Семеновича Щепкина. Они привезли постановку «Человек и его окрестности» по мотивам произведений Фазиля Искандера.





Кроме того, обратила внимание Ольга Любимова, в Абхазии заинтересованы в российском опыте по созданию модельных библиотек и развитии сотрудничества в музейной сфере.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой