В Иркутске пройдет фестиваль «Человек и природа»

С 22 по 30 сентября в Иркутске пройдет Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа».





Фестиваль посвящен писателю Валентину Распутину. Заявки от кинорежиссеров из разных стран принимаются до 20 апреля, сообщили в правительстве Иркутской области.





Смотр приглашает к участию режиссеров, создавших игровые и документальные фильмы о взаимоотношениях человека и природы. Победители будут определены в пяти номинациях: лучший документальный фильм, научно-популярный фильм, игровой фильм, анимационный фильм и полнокупольный фильм.



Специальный приз «Байкал» присуждается за наиболее актуальную тему. Также будут вручены призы от молодежного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составляет 500 тысяч рублей. В рамках мероприятия состоится Байкальский питчинг кинопроектов, где молодые творцы представят свои идеи.





Фестиваль «Человек и природа» основан в 1999 году Союзом кинематографистов РФ и проводится при поддержке правительства Иркутской области и регионального министерства культуры. За время существования фестиваля в его конкурсной программе приняли участие около 800 фильмов из более чем 100 стран. В 2024 году на отборочном этапе было рассмотрено более 180 заявок, в шорт-лист вошли работы режиссеров из 10 стран. Гран-при получила российская картина Татьяны Соболевой «Против ветра».









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