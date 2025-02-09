Ушел из жизни народный артист СССР Олег Стриженов

Работа Бэнкси получила название «Может не быть в наличии».
В экспозицию вошли снимки из фондов Главархива.
Музыкант умер на 76-м году жизни.
О смерти артиста сообщила его жена Лионелла Стриженова.
По словам актера, инцидент произошел из-за нехватки кислорода.
В экспозиции представлены фотографии, документы, письма, рассказывающие о жизни и деятельности Васил...
Работа Бэнкси получила название «Может не быть в наличии».
В экспозицию вошли снимки из фондов Главархива.
Музыкант умер на 76-м году жизни.
О смерти артиста сообщила его жена Лионелла Стриженова.
По словам актера, инцидент произошел из-за нехватки кислорода.
Гостям вечера станут ветераны, члены семей участников СВО, кадеты.
В результате инцидента повреждено полотно Алессандро Бонвичино, известного как Моретто.
Хусан Мусабоев скончался на 71-м году жизни.
За пять месяцев проката представление посмотрели 350 тысяч зрителей.
Наследники Принса недовольны тем, что авторы девятичасовой ленты раздувают сенсации вокруг некоторых...
Имена победителей были объявлены в минувшую субботу, 8 февраля.
Мероприятие пройдет на Исторической сцене театра в день рождения артиста.
В основу композиции легли стихи поэтов Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, м...
В фильмах Вуди Аллена Робертс играл друга главного героя.
Мероприятие состоится с 27 по 29 марта.
Причиной обращения стали высказывания рэпера в соцсетях.
Режиссером спектакля выступил Сергей Новиков.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам супруги артиста, в больнице он находился планово.
09.02.2025