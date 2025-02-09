Ушел из жизни народный артист СССР Олег Стриженов

На 96-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов.



О кончине артиста сообщила его жена Лионелла Стриженова, О кончине артиста сообщила его жена Лионелла Стриженова, передает ТАСС. Причины смерти актера не уточняются.





Ранее поступила информация о госпитализации артиста.



Олег Стриженов широко известен по ролям в кинофильмах «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Хождение за три моря» и другим картинам.









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