Музей Пушкина в Петербурге проведет собрание в честь годовщины смерти поэта

10 февраля в Санкт-Петербурге, в мемориальном музее-квартире Александра Пушкина, состоятся мероприятия, посвященные годовщине его смерти. Основным событием станет традиционное памятное собрание, которое пройдет во дворе дома на Мойке в 100-й раз. Об этом сообщила заведующая музеем Галина Седова.





Она отметила, что это событие имеет особое значение, так как в этом году исполняется 100 лет с момента проведения первого памятного собрания. В 1925 году люди собрались на Мойке, и Седова показала пригласительный билет, который свидетельствует о том историческом событии. Она также упомянула о 88-летнем периоде забвения, когда владельцы особняка не заботились о сохранении квартиры Пушкина, несмотря на ее историческую значимость.





Седова подчеркнула важность памяти тех, кто присутствовал на первом собрании в 1925 году, среди которых были известные академики и ученые, работавшие в Пушкинском Доме Академии наук. Этот день посвящен их вкладу и наследию Пушкина.





В честь этой знаменательной даты сотрудники музея подготовили выставку, которая откроется в рамках мероприятий. Посетителям представят фотографии 1920-х годов, запечатлевшие состояние помещений до создания музея, а также снимки из памятных собраний, проходивших 10 февраля в разные годы. На этих фотографиях можно увидеть многих известных личностей, включая поэтов Беллу Ахмадулину, Михаила Дудина и Андрея Вознесенского, писателя Даниила Гранина, историка Натана Эйдельмана, актеров Всеволода Якута и Сергея Юрского, а также мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и других посетителей музея.









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