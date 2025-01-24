Не стало советского и российского актера Владимира Фоменко

Скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сына артиста Георгия.





Родственник подтвердил, что его отец ушел из жизни в возрасте 84 лет.





«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича Фоменко не стало, отек легких», — уточнил он.





Актера знали благодаря ролям в постановках Театра на Таганке и Московского ТЮЗа. Также Фоменко успел сняться в фильмах «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков» и других лентах.









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