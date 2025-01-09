Анимационный фильм об адмирале Невельском выйдет в 2026 году

В 2026 году выйдет полнометражный мультфильм о русском адмирале и исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском.



Об этом сообщил Илья Кузнецов, директор хабаровской анимационной студии «Мечталет».





По словам Кузнецова, мультфильм появится в кинотеатрах во второй половине 2026 года, а после этого будет доступен на платформах онлайн-кинотеатров. Также студия планирует организовать международный прокат.





Студия получила грант от Президентского фонда культурных инициатив в августе 2022 года на создание мультфильма. На данный момент уже готовы несколько ключевых материалов, включая аниматик, озвучивание и основные музыкальные темы.





Мультфильм расскажет о путешествии Невельского, благодаря которому произошло присоединение Приамурья и Сахалина к России. Авторы проекта стремятся показать красоту дальневосточной природы, быт и традиции местных народов. Музыкальное сопровождение тизера создано театром «Байкал» из Улан-Удэ. Картина будет выполнена в стиле манга.





Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил рассмотреть возможность создания новых проектов о других выдающихся личностях региона, таких как граф Муравьев-Амурский, путешественник Дежнёв и первопроходец Хабаров.





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