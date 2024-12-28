Мишустин пообещал системную поддержку правительства «Союзмультфильму»

28.12.2024
Студии «Союзмультфильм» будет оказана системная поддержка правительства.
Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, который побывал в студии на экскурсии с детьми из регионов.
«Хочу сказать, что мы уже несколько лет поддерживаем „Союзмультфильм“. Прежде всего тех, кто производит мультфильмы. Есть разного вида льготы, система поддержки», — заметил он. «Я хочу поблагодарить всех коллег, сказать, что мы будем продолжать такую системную поддержку», — приводит
ТАСС слова Мишустина.
Глава правительства отметил, что именно художники «Союзмультфильма» подарили всенародно любимых героев.
«Чтобы это делать, мало одной техники, одних программ. Здесь еще нужен очень большой талант людей, которые производят, делают это с любовью. Это такой симбиоз технологий, игры артистов и тех людей, которые постоянно думают о том, как еще удивить деток», — сказал Мишустин.
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