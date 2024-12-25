В Пермском крае 2025 год посвятили коми-пермяцкому языку

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о том, что 2025 год станет Годом коми-пермяцкого языка. Соответствующий указ уже подписан 24 декабря.





Махонин отметил, что в этом году будет отмечаться 100-летний юбилей образования Коми-Пермяцкого округа. Он подчеркнул важность сохранения и передачи традиций и культуры народов региона молодому поколению.





Глава региона также поручил администрации губернатора и краевому правительству организовать мероприятия, направленные на популяризацию коми-пермяцкого языка. В настоящее время более 4,5 тысячи детей в регионе изучают этот язык, а 250 педагогов обучают их, передавая знания о культуре и традициях своего народа. Махонин выразил уверенность, что в следующем году удастся создать все необходимые условия для того, чтобы еще больше детей узнали о своей родной культуре и языке.









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