Предметный мир картин Репина представили на выставке в Музее академии художеств

Выставка «Репин. Детали» в Музее Академии художеств представляет предметный мир картин великого русского живописца.



Проект приурочен к 180-летию со дня рождения Ильи Репина и посвящен его тщательному подходу к созданию произведений, а также атрибуции его картин, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.



На выставке впервые собраны предметы декоративно-прикладного искусства, костюмы и бытовые вещи из музея-усадьбы Репина «Пенаты», а также картины мастера из коллекций Музея Академии художеств, Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ им. Пушкина и других музеев России и Национального художественного музея Республики Беларусь.



Исследования творчества Ильи Репина показывают, что он тщательно готовился к написанию работ в различных жанрах. Живописец изучал исторические книги, консультировался с этнографами и лично собирал материалы для своих персонажей. Вещи, окружавшие мастера и вдохновлявшие его, помогают зрителям больше узнать о предметном мире его картин и по-новому оценить их детали.



Среди экспонатов — свита, торбан и фитильное ружье, изображенные на картине «Запорожцы», расписанные художником сапоги с полотна «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1881 года», рыцарские доспехи, драпировки, скатерти и плахты. Эти предметы демонстрируются вместе с картинами на исторические и национальные сюжеты.



Посетители смогут увидеть кресло с красной бархатной обивкой, которое использовалось Репиным для многих портретов, включая изображения артиста Павла Самойлова и профессора Владимира Бехтерева. Кресло показано в сопоставлении с портретом актрисы Марии Андреевой.



Выставка будет работать до 29 марта 2025 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры России