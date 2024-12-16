В Крыму завершился первый кинофестиваль «Мост»

В Судаке подводят итоги первого кинофестиваля «Мост», организованного арт-кластером «Таврида». Мероприятие прошло в контент-студии «Юг.Кино», уникальном съемочном комплексе на побережье Черного моря, а также в Академии творческих индустрий «Меганом». В фестивале участвовали 200 молодых кинематографистов из 36 регионов России, которые представили зрителям разнообразные фильмы о любви, дружбе, героизме, а также о национальных богатствах страны.





Кинофестиваль «Мост» стал значимым событием для арт-кластера «Таврида» и всего Крыма. Мероприятие собрало на черноморском курорте более двух тысяч зрителей, которые вместе с профессионалами киноиндустрии подвели итоги киногода. За три дня фестиваля публике представили 50 новых кинопроектов, включая художественные и документальные фильмы, сериалы, а также премьеры и конкурсные работы.





Руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида» Владислав Миронов отметил, что фестиваль сразу нашел свою нишу в ряду киномероприятий этого года. Он подчеркнул значимость представленных премьер и общую мысль о том, что кино — это интеллектуальный досуг. По его словам, организаторы стремились, чтобы зрители уходили с мероприятия, наполненные эмоциями и впечатлениями, которые они смогут обсудить с близкими, а также задуматься об увиденном.





Гостям кинофестиваля предложили специальные показы, такие как «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова и «Финист. Первый богатырь» с Юлией Пересильд и Кириллом Зайцевым в главных ролях. Также в программе значились хиты кинематографа, среди которых «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Смотри на меня» Владимира Грамматикова, «Огненный лис» Дмитрия Шпиленка, а также эксклюзивные проекты от онлайн-кинотеатра Оkko, включая комедийный сериал «Мамонты» и документальный сериал-расследование «На крючке: когда звонит мошенник».









Фото: Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»