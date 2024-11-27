В Эрмитаже представили иконостас Рериха из Перми

Выставка под названием «Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха» открылась в Главном штабе Эрмитажа 20 ноября. В экспозиции представили сотни предметов, посвященных жизни и творчеству Николая Рериха, известного художника и путешественника, который жил с 1874 по 1947 год.





Одним из ключевых экспонатов стал иконостас Рериха, который поступил из Пермской художественной галереи. Этот иконостас был создан в начале XX века с использованием древних традиций и изначально предназначался для усыпальницы меценатов Каменских в Успенском монастыре в Перми. После революции он оказался в запасниках галереи, а недавно прошел реставрацию в Санкт-Петербурге.





Выставка организована Эрмитажем в сотрудничестве с музеями России, Беларуси и Монголии. Проект будет открыт для посетителей до 2 марта 2025 года.









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