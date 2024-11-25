Во Владимире завершился фестиваль русского народного танца

25.11.2024
Всероссийский фестиваль русского народного танца «По всей России водят хороводы», крупнейший смотр хореографического искусства, прошел во Владимире при поддержке Минкультуры. Подробности привели в пресс-службе ведомства.
Фестиваль начал
свою историю в 1989 году по инициативе Татьяны Алексеевны Устиновой, народной артистки СССР и главного балетмейстера Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. В 2024 году фестиваль объединил 19 регионов России. За три дня мероприятия на сцену вышли более 430 танцоров в возрасте от 8 до 50 лет, представляющих Архангельск, Барнаул, Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Липецк, Тверь, Тулу, Красноярск, Калининградскую, Московскую, Свердловскую и Владимирскую области.
Участники продемонстрировали свои навыки в трех номинациях: фольклорный танец, народно-сценический танец и стилизованный народно-сценический танец. Заслуженный коллектив народного творчества, народный хореографический ансамбль «Россия» из Люберец Московской области впервые стал обладателем Гран-при конкурса.
Фото: Минкультуры России