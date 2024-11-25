Во Владимире завершился фестиваль русского народного танца

25.11.2024

Во Владимире завершился фестиваль русского народного танца
Всероссийский фестиваль русского народного танца «По всей России водят хороводы», крупнейший смотр хореографического искусства, прошел во Владимире при поддержке Минкультуры. Подробности привели в пресс-службе ведомства.

Фестиваль начал свою историю в 1989 году по инициативе Татьяны Алексеевны Устиновой, народной артистки СССР и главного балетмейстера Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. В 2024 году фестиваль объединил 19 регионов России. За три дня мероприятия на сцену вышли более 430 танцоров в возрасте от 8 до 50 лет, представляющих Архангельск, Барнаул, Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Липецк, Тверь, Тулу, Красноярск, Калининградскую, Московскую, Свердловскую и Владимирскую области.

Участники продемонстрировали свои навыки в трех номинациях: фольклорный танец, народно-сценический танец и стилизованный народно-сценический танец. Заслуженный коллектив народного творчества, народный хореографический ансамбль «Россия» из Люберец Московской области впервые стал обладателем Гран-при конкурса.


Фото: Минкультуры России