Роль музыки на флоте стала темой выставки в Центральном военно-морском музее

Центральный военно-морской музей им. Петра Великого в Петербурге представил новую выставку, посвященную музыкальной истории Военно-морского флота России, охватывающую 328 лет его существования. Научный сотрудник учреждения Никита Венков рассказал ТАСС, что некоторые экспонаты впервые демонстрируют широкой публике в рамках выставки «Музыка и флот».





Среди выставленных предметов можно увидеть одну из боцманских дудок, картину художника Байкова, который работал на Северном флоте, а также два портрета представителей династии Римских-Корсаковых. Экспозицию дополнили работы Александра Владимировича Маковского, изображающие музыканта флотского экипажа из коллекции Русского музея.





Посетители также смогут оценить модели яхты «Полярная Звезда», крейсера I ранга «Аврора» и ракетного крейсера проекта 58 типа «Грозный», на борту которых действовали оркестры и проводились концерты. В выставке представлены акварели из Альбома рисунков и фотографий Гвардейского экипажа с изображением музыкантов, а также подлинные музыкальные инструменты и дореволюционные издания нот.





Особенное внимание уделено документам, касающимся назначения Николая Андреевича Римского-Корсакова на должность инспектора флотских оркестров. В экспозиции можно найти афишу, отражающую выступления сводных оркестров в Кронштадте под его руководством.









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