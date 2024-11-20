В Туле прошла церемония награждения победителей телеконкурса «ТЭФИ-регион»

В Туле завершилась церемония награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион», в которой участвовали представители Белгородской, Самарской, Тульской, Орловской и других областей. Михаил Швыдкой, президент Академии российского телевидения и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сообщил о вручении специального приза «За личный вклад в развитие российского телевидения» Игорю Шестакову, заместителю генерального директора ВГТРК и генеральному директору холдинга «Москва медиа».





Швыдкой отметил, что Игорь Шестаков стал национальным достоянием телевидения, и важно это признать. В этом году на конкурс поступило 515 работ от региональных теле- и кинокомпаний, студий и продюсерских центров. После первого этапа, прошедшего в Твери, жюри определило 54 финалиста и 18 победителей, которые получили бронзовые статуэтки «Орфей» от скульптора Эрнста Неизвестного.





Победителями стали программы и проекты из разных регионов, включая «Новости» канала «Енисей» из Красноярска и «Утро на «Первом Тульском». Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул важность роли регионального телевидения в современных реалиях. Уже анонсирован финал следующего конкурса в Ярославле в 2025 году, а также появление новой номинации «Открываем Россию заново», учрежденной Академией российского телевидения и Русским географическим обществом.









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