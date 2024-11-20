Музей музыки в Петербурге получил в дар арфу от Республики Союза Мьянма

Шереметевский дворец — Музей музыки отметил важное событие, получив в дар мьянманскую арфу, которая представляет собой не только музыкальный инструмент, но и произведение искусства. Официальная передача инструмента состоялась в рамках Дней Мьянмы в Санкт-Петербурге и стала возможной благодаря послу Мьянмы в России Тит Линн Оуну.





Посол подчеркнул, что арфа занимает значительное место в культурной жизни Мьянмы, сопровождая танцы и песни. Дар был сделан по распоряжению главы государства и поддержан Министерством культуры и Министерством иностранных дел Мьянмы.





Директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица назвала церемонию передачи арфы замечательным культурным событием. Она отметила, что в коллекции музея уже более трех тысяч экспонатов, отражающих разнообразие культур, и новая арфа займет достойное место среди них.





Арфа саунг-гаук, распространенная в Мьянме, считается престижным инструментом, ассоциирующимся с придворным камерным ансамблем. Музыкант и композитор Полина Шаронова, одна из основательниц сообщества «Открытые струны» и арфового фестиваля «В глубине ноября», первой среди петербургских исполнителей протестировала этот инструмент.





Церемония завершилась демонстрацией мьянманских боевых искусств, а также вокальными и танцевальными номерами, в том числе индонезийскими и южнокорейскими.









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