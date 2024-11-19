Выставка к 150-летию Рериха в Эрмитаже объединила экспонаты 20 музеев

В Главном штабе Государственного Эрмитажа открыли выставку, посвященную 150-летнему юбилею Николая Рериха. В экспозиции представили как художественные произведения, так и результаты научной и общественной деятельности мастера.





Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что выставка стала кульминацией Года Рериха, в которой объединили усилия 20 музеев, Музей семьи Рерихов, правительство Санкт-Петербурга и Союз музеев России.





В экспозицию вошло более 500 произведений, включая картины Рериха, охватывающие широкий тематический спектр — от сюжетов Древней Руси до тибетских пейзажей. Эти работы соседствуют с русской иконописью, тибетской живописью и предметами декоративно-прикладного искусства.





Отдельный раздел выставки посвящен археологической деятельности Рериха. В Эрмитаже хранится коллекция, включающая более 26 тысяч предметов, среди которых находки каменного века и предметы из средневековых раскопок. Один из залов подчеркивает значение пакта Рериха, который защищает культурное наследие.





Куратор выставки Владимир Абинякин добавил, что представлены также предсказания Рериха о будущем мире. Посетители могут ознакомиться с выставкой с 20 ноября по 2 марта.









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