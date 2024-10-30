На ВДНХ откроется выставка «Архитектура и мода. В потоке времени».



Выставка будет работать в павильоне «Рабочий и колхозница» с 2 по 21 ноября, передает пресс-служба Мосгорнаследия.



На фоне объектов культурного наследия разных времен на выставке будут представлены костюмы соответствующих эпох.



«Москва — город, где, прогуливаясь по улицам, можно увидеть памятники архитектуры совершенно разных стилей: классицизма, барокко, модернизма, конструктивизма и многих других. Выставка «Архитектура и мода» призвана показать это разнообразие, всю палитру столичных объектов культурного наследия и их уникальных архитектурных деталей. В прошлом году мероприятие получило большой отклик, и мы с удовольствием приглашаем всех посетить новую экспозицию», — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



В экспозицию вошли в том числе музей-усадьба «Остафьево», дом Хлудова — Пантелеева на Земляном Валу, особняк Лопатиной на Большой Никитской, здание Киевского вокзала, хлебозавода имени В. П. Зотова на Ходынской улице и другие объекты культурного наследия XVIII-XX веков.



В рамках проекта запланирована экскурсионная программа, панельные дискуссии с участием экспертов в области истории архитектуры и моды.









Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы