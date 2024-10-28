Не стало сыгравшего в «Глухаре» актера Пономаренко

Актер Юрий Пономаренко, наиболее известный зрителям по роли оперативника в сериале «Глухарь», был найден мертвым в своей квартире на юго-востоке Москвы. Об этом журналистам сообщили в медицинских службах.





Согласно предварительным данным, смерть актера наступила в результате падения, в ходе которого он ударился головой и потерял много крови. Представитель медицинских служб отметил, что в квартире не обнаружено следов криминала, а обстановка осталась нетронутой, передает ТАСС.





Юрию Пономаренко было 49 лет. Он окончил Екатеринбургский театральный институт и с 1997 года выступал в театре Романа Виктюка. В его фильмографии значатся 62 работы. Актер снимался в таких сериалах, как «Глухарь», «Глухарь. Продолжение», «Склифосовский», «Грымза», «Жена полицейского», и других.









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