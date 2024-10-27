Начались съемки лирической комедии «Старый орел»

Кинокомпания MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Фонда кино приступили к съемкам полнометражной лирической семейной комедии «Старый орел», рассказывает «Российская газета».





Картина станет дебютной режиссерской работой 36-летнего Мурада Ногмова, ранее занимавшегося рекламными проектами.





В каст фильма вошли Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Лёвкин, Михаил Шульц, Иса Новиков, Светлана Гуссаова, Василий Гагиев, Сармат Нарткоев, Дмитрий Ткаченко и другие.





По сюжету к старому Батразу Зелимхановичу (Алик Караев), единственному жителю одного горного села, приезжает представитель местной власти Семён (Павел Деревянко), чтобы сообщить о ликвидации села. Семёну нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не хочет. А прочитав в газете заметку об альпийских поселениях, привлекающих туристов, он решает превратить родное село в эко-деревню.





По словам участников проекта, это будет замечательная история об уважении к традициям, о любви к родной земле.









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