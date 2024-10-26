Юбилейный кинофестиваль «Святой Владимир» завершился в Севастополе

С 19 по 23 октября в Севастополе прошел десятый Фестиваль кино и телефильмов «Святой Владимир», посвященный духовным и нравственным темам, сообщает Минкультуры России.





Фестиваль представил зрителям 60 фильмов, которые оценивало жюри во главе с режиссером и продюсером Юрием Карой.





Церемония награждения состоялась в Доме офицеров Черноморского флота. Гран-при фестиваля получила картина «Часы для Веры» (режиссер Сергей Гор, Омск). Победителями в своих категориях стали: документальный полнометражный фильм «Верные» (режиссер Наталья Гугуева, Москва), документальный короткометражный фильм «Клен зеленый, лист резной» (режиссер Владимир Кузнецов, Барнаул), военно-патриотический фильм «Я иду домой» (режиссер Владислав Рытков, Москва), фильм в номинации «Крым в кадре» — «В потоке трех стихий» (режиссер Ирина Гобозашвили, Красноярск), игровой полнометражный фильм «Азбука Морзе» (режиссер Оксана Харламова, Москва) и игровой короткометражный фильм «Душа» (режиссер Инна Будникова, Москва).





Дирекция фестиваля отметила картину «Тоша-Мамонтоша» Оксаны Сташенко за доброту, а Президентский приз получил фильм «Адмирал Ушаков. Восхождение» (реж. Сергей Лачин). По итогам зрительского голосования лучшим фильмом признали «Азбуку Морзе» Оксаны Харламовой, а духовное жюри, состоящее из священнослужителей, также определило своих лауреатов. Несколько фильмов были отмечены дипломами Культурного фонда Юлиана Семенова.





Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры России, Правительства Севастополя и командования Черноморского флота РФ, Симферопольской и Крымской епархии. Партнерами мероприятия выступили Союз кинематографистов РФ, РГО, РВИО и Музей-заповедник героической обороны Севастополя.









Фото: сайт Минкультуры России