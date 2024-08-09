Жителей Петербурга заманивают в даркнет под предлогом концерта Канье Уэста

Жителей Санкт-Петербурга заманивают в онлайн-магазин запрещенных веществ под предлогом концерта американского рэпера Канье Уэста. По данным «Фонтанки», такая афиша появилась на улице Чекистов в Красносельском районе.





Читатель издания рассказал , что неизвестные повесили объявление на ограде парка «Новознаменка». Прохожим анонсируют концерт Канье Уэста и предлагают перейти по QR-коду.





В действительности официального подтверждения мероприятия нет. Код на афише переносит на заблокированный сайт.





Канье Уэст посетил Москву в июле этого года. Появление американского рэпера в столице вызвало ажиотаж среди журналистов и пользователей соцсетей. Визит Уэста спровоцировал волну мемов, а также слухи о его концерте.









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