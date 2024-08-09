В Калининграде начала работать выставка немецкого художника и советского разведчика Прейсса

В Музее изобразительных искусств Калининграда стартовала выставка работ Ганса Прейсса, немецкого художника, который стал агентом советской разведки. Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения мастера с необычной судьбой.





На выставке под названием «Ганс Прейсс: немецкий художник и советский разведчик» представлены 26 живописных и около 30 графических работ, а также документальные материалы, включая фотографии, личные вещи и дневники художника. Эти материалы позволяют глубже понять как его творчество, так и жизнь в контексте немецко-советских отношений.





Пресс-секретарь музея Алина Белянина в беседе с ТАСС отметила , что основу экспозиции составляют произведения из коллекции музея, а также работы, переданные родственниками Прейсса, включая недавние подарки.





Она добавила, что сотрудники музея долгое время занимались переводом дневников художника с немецкого языка и общались с его падчерицей Людмилой Бирюковой, собирая информацию о его жизненном пути. Выставка «Ганс Прейсс: немецкий художник и советский разведчик» будет открыта для посетителей до 29 сентября.









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