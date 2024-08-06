Фильм о советском солдате снимут в Красноярском крае и Хакасии

Короткометражный художественный фильм о судьбе хакасского солдата, попавшего в плен к фашистам во время войны, начнут снимать на юге Красноярского края и в Хакасии. Премьера картины запланирована на весну 2025 года, сообщил генеральный продюсер кинокомпании «Ветер перемен» Владислав Кафеев.





Картина приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Кафеев в беседе с ТАСС отметил, что съемки начнутся в августе. Лента выйдет под названием «Самурай Вася». Фильм представляет собой трагикомедию, в которой советский солдат Вася, хакас по происхождению, оказывается в плену у фашистов и по ошибке воспринимается как японец. Не зная языка, Вася вынужден изображать японца, чтобы выжить и завладеть немецким военным складом.





Режиссером фильма выступит Михаил Мерзликин, известный по работам над фильмами «Шаман» и «Книга степей». Сценарий написала Анна Гурина. В картине сыграют известные российские актеры, такие как Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев и Антон Зацепин, а также артисты из Красноярского края: Наталья Кузнецова, Владимир Мясников и Илья Леонов. Проект получает поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва