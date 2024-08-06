Ушел из жизни основатель Филармонического камерного оркестра Новосибирска Марк Абрамов

Скончался создатель Филармонического камерного оркестра Новосибирска, заслуженный артист России Марк Абрамов.



О кончине Абрамова в соцсетях сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Александр Савин.



По словам Савина, Марк Абрамов скончался в ночь на 6 августа.



«Сегодня ночью ушел замечательный человек Марк Абрамов. Заслуженный артист России, создатель камерного филармонического оркестра. <...> Хочется поддержать его супругу — известную балерину и педагога, заслуженную артистку России Татьяну Капустину и дочь Евгению», — говорится в сообщении.



Марк Абрамов родился в 1939 году в Ростове-на-Дону, окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова. Работал в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета в должностях артиста оркестра и концертмейстера, а с 1980 по 1991 год был дирижером НОВАТа.



В начале 1990-х Марк Абрамов организовал Камерный оркестр. Коллектив с гастролями выступал во многих странах, выпустил ряд пластинок, одна из которых — «Языки пламени» — вошла в двадцатку лучших записей по версии «Выбор критиков» журнала «Граммофон».









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