Ушел из жизни основатель Филармонического камерного оркестра Новосибирска Марк Абрамов

06.08.2024

Ушел из жизни основатель Филармонического камерного оркестра Новосибирска Марк Абрамов
Скончался создатель Филармонического камерного оркестра Новосибирска, заслуженный артист России Марк Абрамов.

О кончине Абрамова в соцсетях сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Александр Савин.

По словам Савина, Марк Абрамов скончался в ночь на 6 августа.

«Сегодня ночью ушел замечательный человек Марк Абрамов. Заслуженный артист России, создатель камерного филармонического оркестра. <...> Хочется поддержать его супругу — известную балерину и педагога, заслуженную артистку России Татьяну Капустину и дочь Евгению», — говорится в сообщении.

Марк Абрамов родился в 1939 году в Ростове-на-Дону, окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова. Работал в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета в должностях артиста оркестра и концертмейстера, а с 1980 по 1991 год был дирижером НОВАТа.

В начале 1990-х Марк Абрамов организовал Камерный оркестр. Коллектив с гастролями выступал во многих странах, выпустил ряд пластинок, одна из которых — «Языки пламени» — вошла в двадцатку лучших записей по версии «Выбор критиков» журнала «Граммофон».


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