В Выборге стартовала выставка Союза русских художников Финляндии

Выставка Союза русских художников Финляндии «Триада» открыта в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг», сообщает ТАСС.





Татьяна Перж, ответственный секретарь Союза русских художников Финляндии «Триада», пояснила, что из-за текущих международных трудностей количество участников выставки ограничено до десяти человек, так как транспортировка картин стала проблематичной из-за закрытых границ.





«У нас мелькнула мысль отказаться от проведения выставки, но, подумав, мы все-таки решили, что она должна состояться. И мы рады, что у нас получилось», — сказала она.





Некоторые работы остались в Санкт-Петербурге после предыдущих выставок, а остальные картины были доставлены по почте через несколько стран или лично художниками через Эстонию.





Союз русских художников Финляндии «Триада» создан в Хельсинки в 1998 году. Это вторая выставка в Выборге. Первая состоялась в 2015 году. Выставка «Метаморфозы» будет работать до сентября.









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