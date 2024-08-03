Первый Юсуповский фестиваль искусств пройдет в августе в Музее-заповеднике «Архангельское»

Фестиваль, который состоится с 3 по 9 августа 2024 года, будет проходить на территории усадьбы «Архангельское». Мероприятие включает в себя концерты под открытым небом, театральные постановки и творческие встречи, передает ТАСС.





Программа сосредоточена на уличных площадках, поэтому посещение мероприятий можно будет совместить с изучением усадьбы.





«В год празднования 105-летия музея-заповедника мы хотели сделать что-то особенное — так при поддержке коллег из Росконцерта возникла идея проведения первого Юсуповского фестиваля искусств», — рассказал директор Музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный.





Также, по словам директора музея, специальным моментом станет мировая премьера музыкальных произведений Николая Борисовича Юсупова, найденных в архивах при подготовке выставочного проекта.









Фото: скриншот Youtube