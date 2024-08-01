«Лунапарк» приобрела на IPEX права на музыку для сериала «Игры»

Продакшн-компания «Лунапарк» приобрела на цифровой бирже IPEX права на музыку для сериала об Олимпиаде-80.



Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 3 августа. В проекте будет звучать композиции ИА «Гая» «Аман яр», Аллы Пугачевой «Поднимись над суетой», Галины Бесединой и Сергея Тараненко «Не исчезай» и ВИА «Фантазия» «Откликнись», передает пресс-служба IPEX.



По словам руководителя IPEX Дарьи Воиновой, в последние годы в креативных индустриях наблюдается рост интереса к советскому культурному наследию, и платформа готова удовлетворить этот запрос.



«Кинематографисты, мультипликаторы, разработчики компьютерных игр и дизайнеры все больше рефлексируют о нашем недавнем прошлом. Платформа IPEX сотрудничает с Фирмой „Мелодия“, и потому именно у нас представители творческого бизнеса могут найти наиболее обширный каталог хитов эпохи СССР. Мы рады, что киностудия „Лунапарк“ нашла на нашей площадке необходимые материалы, и надеемся на продолжение сотрудничества», — рассказала руководитель.



Отмечается, что в условиях западных санкций IPEX стала ключевой площадкой для покупки и продажи прав на музыку, видео, фото, плагины, футажи и другие материалы, необходимые в производстве креативного продукта. Платформа включает более 1,2 млн единиц уникального контента.









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