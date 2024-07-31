Молодежный театр на Фонтанке первым открыл сезон в Петербурге

Молодежный театр на Фонтанке стал первым театральным коллективом в Санкт-Петербурге, который начал новый сезон. Труппа представила спектакль «Касатка. Новый полет», основанный на пьесе Алексея Толстого.





На пресс-конференции, посвященной открытию 46-го сезона, художественный руководитель театра и народный артист России Семен Спивак отметил, что всегда выбирает темы, которые его волнуют. В этот раз он решил обратиться к «Бруклинской сказке» Вуди Аллена, которой ранее не касался. Спивак подчеркнул, что пьеса обладает тонким и солнечным смыслом, а театр получил эксклюзивные права на ее постановку в Петербурге. В планах режиссера также создание спектакля по рассказам Чехова и адаптация произведения Виктора Астафьева «О хитроумном Идальго». Он намерен объединить три одноактные пьесы, созданные его студентами в рамках учебного процесса.





Сентябрь ознаменует 30-летие актерско-режиссерской мастерской профессора Спивака в РГИСИ. Пять поколений его учеников составляют основу труппы Молодежного театра. В текущем сезоне 19 выпускников станут частью стажерской группы и пройдут отбор для зачисления в штат театра.





В конце сезона Спивак отметит свой 75-летний юбилей и 35-летие руководства Молодежным театром. Его достижения в театральной сфере были отмечены Премией правительства России и специальной премией «Золотая маска». Также запланирована премьера спектакля «Любовью не шутят» Альфреда де Мюссе, к которому обратится заслуженный артист России и режиссер Михаил Черняк, задумавший оригинальную музыкальную интерпретацию.





Гастрольные планы Молодежного театра включают поездку в августе во Владимир с спектаклем «Жестокие игры» на Первом театральном фестивале «Княгиня Ольга». В сентябре труппа представит спектакль «Обыкновенные чудики» в Барнауле на фестивале «Здравствуйте, люди!..» по произведениям Василия Шукшина. В октябре в рамках программы «Большие гастроли» театр отправится в Мурманск с постановками «Жестокие игры», «Касатка. Новый полет» и «Загадочные вариации».









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