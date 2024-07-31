Выставка «Русский Феникс. Суздальская земля» станет доступна неслышащим людям

Выставка «Русский феникс. Суздальская земля» Владимиро-Суздальского музея-заповедника будет доступна слабослышащим людям, сообщили в пресс-службе учреждения.



Отмечается, что на выставке, посвященной тысячелетию первого летописного упоминания Суздаля, работает команда Центра содействия развитию инклюзивного кинематографа «Языки без границ». Группа снимает специальный фильм, который позволит людям с особенностями аудиального восприятия как можно полнее узнать об истории Суздальской земли и уникальных экспонатах выставки. Зрители увидят шедевры иконописи, украшения, произведения серебряного дела, варяжское и романское оружие, белокаменные рельефы, драгоценные вклады русских царей и князей в суздальские монастыри.



«Поддерживая культурные инициативы, мы всегда стремимся сделать их максимально доступными для широкой аудитории. Это в равной степени важно для музеев и театров в любой точке нашей страны и послужило основой идеи создания проекта „Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих“. А тысячелетие Суздаля стало прекрасным поводом, чтобы в этом проекте впервые соприкоснуться с богатейшей историей нашей страны», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, генерального спонсора выставки.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника