Музей Победы в день ВМФ посетили порядка 8 тысяч человек

В День Военно-морского флота Музей Победы в Москве посетили около 8 тысяч человек, передает пресс-служба учреждения.



В числе гостей были военные, моряки, ветераны флота, активисты общественных организаций, москвичи и гости города.



Отмечается, что в день ВМФ вход в музей для посетителей в тельняшках и бескозырках был бесплатным. Акцию поддержали порядка 500 человек. В филиале музея «Главные Оружейные Реликвии Армии» на Поклонной горе состоялась бесплатная праздничная программа.



«Традиционно в День ВМФ мы подготовили тематическую программу для посетителей всех возрастов. И взрослые, и дети приходят в этот день в наш музей посмотреть на настоящие корабли, суда, вооружение и военную технику, познакомиться с историей военно-морского флота и морскими обычаями, принять участие в различных активностях», — рассказали в Музее Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы