В Прикамье открылся IV фестиваль социальных кинозалов «Кинорека»

Четвертый фестиваль социальных кинозалов «Кинорека» стартовал в городе Чайковский Пермского края. Открылся он концертом местной группы «Смирный и друзья».





В пресс-службе Пермской синематеки и фестиваля отметили, что ежегодно в мероприятии участвуют 70–80 модераторов социальных кинозалов края.





«Приглашаются руководители муниципальных учреждений культуры и представители муниципальных образований», — уточнили организаторы.





В 2024 году планируется подвести итоги первого этапа реализации проекта «Социальный кинозал». В программу фестиваля вошли лекции и мастер-классы от ведущих российских режиссеров, сценаристов, продюсеров и экспертов в области кино.





Проект «Социальный кинозал» появился в Пермском крае в 2019 году. Сегодня работает 161 такой объект во всех 43 муниципальных образованиях Прикамья. Фестиваль «Кинорека» проводится с 2021 года. Мероприятие продлится до 23 июня в ДК города Чайковский.









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