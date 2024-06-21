Подаренная Брежневым лидеру Компартии США картина ушла с молотка за 197 тысяч долларов

Картина советского живописца Георгия Нисского «Бухта на севере» была продана на аукционе дома MacDougall’s за 197 тысяч долларов. Работу художника генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев подарил лидеру Коммунистической партии США Гэсу Холлу в 1970 году.





Стартовая цена лота составляла 70 тысяч рублей. Картина 60х199 см была написана в 1964 году. Брежнев подарил ее Холлу во время его визита в Москву в честь 60-летнего юбилея американского политика. В этой связи на раме выгравирована надпись.





«Товарищу Гэсу Холлу в день 60-летия от ЦК КПСС», — гласит послание.





Работа хранилась в частной коллекции лидера американских коммунистов. Однако самым дорогим лотом на аукционе стала другая картина. Речь идет о работе советского художника Роберта Фалька «Натюрморт с перцами и горшком». Картина ушла с молотка за 305 тысяч долларов.









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