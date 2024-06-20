В Забайкалье началось обустройство музея под открытым небом

Рабочие начали обустраивать будущий этно-археологический парк «Сухотино» на Титовской сопке. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов.





По словам главы региона, в музее под открытым небом появятся экспозиционно-выставочный павильон и несколько туробъектов, локации для проведения масштабных мероприятий и туризма.





«У подножия сопки уже начали установку павильона визит-центра. Там можно будет получить всю информацию по парку. Параллельно проектируется вся Титовская сопка», — уточнил губернатор края.





Осипов отметил, что появятся туристические тропы и маршруты, система навигации, смотровые площадки, фотозоны и места отдыха. Работы могут завершиться в 2026 году.









Фото: YouTube