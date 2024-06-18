В Петергофе для посетителей открылся Китайский дворец

Китайский дворец музея-заповедника «Петергоф» в парке «Ораниенбаум» открылся для посетителей 18 июня. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе ГМЗ.





В сообщении уточняется, что открылись все залы Китайского дворца. Консервационно-реставрационные работы длились в течение 20 лет. Открытие последних четырех комнат завершило этот процесс к 295-летию со дня рождения императрицы Екатерины II. В ГМЗ отметили, что реализация масштабного проекта стала возможна благодаря поддержке ПАО «Газпром».





«Созданная с исключительным мастерством роскошная внутренняя отделка не имеет аналогов в мире. Подлинность убранства Китайского дворца, сохраненного в годы Великой Отечественной войны, делает его выдающимся памятником мирового значения», — отметила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале.





Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал Китайский дворец уникальным объектом реставрации и мировым архитектурным шедевром стиля рококо. По его словам, восстановление шло поэтапно. Китайский дворец реставрировали сотрудники музея, мастера и молодые специалисты ленинградской школы реставрации. Миллер также поблагодарил всех участников работ за поддержку инициатив и совместный плодотворный труд.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»