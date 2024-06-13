В Кирове прошел большой Международный фестиваль циркового искусства

Большой Международный фестиваль циркового искусства прошел в Кирове 12 июня. Мероприятие состоялось в День России и День города, отметили в дирекции 650-летия города Киров.





Фестиваль посвятили 650-летию Хлынова-Вятки-Кирова. В нем приняли участие мастера циркового искусства из стран Европы и ближнего зарубежья. Фестиваль собрал представителей Италии, Германии, Туркменистана, Румынии, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, России, включая ДНР.





Мероприятие посетили около 1600 жителей Кирова и области. Зрителями стали семьи участников СВО, молодые семьи, одаренные дети, активисты молодежных патриотических организаций, поисковых отрядов, волонтеры, а также гости из Белгородской области. Они увидели номера в исполнении всемирно известных артистов цирка. На манеже также выступили воспитанники детских цирковых студий Кирова.









Фото: Дирекция 650-летия города Киров