Кинопоказ к 225-летию Пушкина в Токио прошел при полном аншлаге

13.06.2024

Кинопоказ к 225-летию Пушкина в Токио прошел при полном аншлаге
В Токио прошел кинопоказ, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Показ состоялся в токийском зале «Хамарикю Асахи холл» в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии, сообщает ТАСС.

Гостям фестиваля были представлены советские фильмы «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила» режиссера Александра Птушко. Все билеты на показы были распроданы.

«Хотя имя Пушкина все еще неизвестно широкой публике в Японии, этот кинопоказ привлек большое внимание людей, интересующихся музыкой и литературой. Зал был заполнен до отказа», — приводит агентство слова организаторов фестиваля.

В рамках Фестиваля российской культуры в Японии прошел концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. В мае в Японии прошли первые за много лет гастроли труппы МХТ им. А.П. Чехова.

Фестиваль проводится с 2006 года. Он охватил все 47 префектур.


Фото: Pixabay.com