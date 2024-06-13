Кинопоказ к 225-летию Пушкина в Токио прошел при полном аншлаге

13.06.2024
В Токио прошел кинопоказ, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Показ состоялся в токийском зале «Хамарикю Асахи холл» в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии, сообщает
ТАСС.
Гостям фестиваля были представлены советские фильмы «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила» режиссера Александра Птушко. Все билеты на показы были распроданы.
«Хотя имя Пушкина все еще неизвестно широкой публике в Японии, этот кинопоказ привлек большое внимание людей, интересующихся музыкой и литературой. Зал был заполнен до отказа», — приводит агентство слова организаторов фестиваля.
В рамках Фестиваля российской культуры в Японии прошел концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. В мае в Японии прошли первые за много лет гастроли труппы МХТ им. А.П. Чехова.
Фестиваль проводится с 2006 года. Он охватил все 47 префектур.
Фото: Pixabay.com