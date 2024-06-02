В Крыму поставят комедию авторства императрицы Екатерины II

02.06.2024
9 июня в Ялтинском театре «Би 6» состоится постановка комедии «О, время», написанной императрицей Екатериной Великой. Спектакль пройдет в амфитеатре дачи Терп-Ламбат в Малом Маяке, это будет первое исполнение пьесы за последние 200 лет, сообщает ТАСС.
Мероприятие, организованное режиссером Еленой Киселевой, приурочено к 250-летию Кючук-Кайнарджийского мирного договора и 10-летию возвращения Крыма в состав России.
Одним из организаторов события, художником Виктором Фецитом, было подчеркнуто значение данного культурного события. Пьеса «О, время» ранее активно ставилась при жизни Екатерины II, а также при Александре I до начала 1820-х годов.
Помимо театральной постановки, гостей мероприятия ожидает мини-концерт композитора Влада Кожина. Он исполнит на клавесине произведения XVIII века, написанные при дворе Екатерины Великой, и представит собственные импровизации в стиле той эпохи.
Также будет передано медицинское оборудование для госпиталя в зоне специальной военной операции, приобретенное компанией «Артвакс». Посетители смогут приобрести картины художника Сергея Склярова, доходы от продаж которых пойдут на поддержку бойцов в зоне СВО.
Фото: Pixabay.com