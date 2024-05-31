Ольга Любимова поучаствовала в гашении почтовой карточки в честь юбилея Гнесиной

31.05.2024
Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в церемонии гашения почтовой карточки в честь юбилея Елены Гнесиной. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
К мероприятию присоединились ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский и директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.
«В Год семьи мы празднуем 150-летие Елены Фабиановны с особым чувством. Семья Гнесиных сыграла большую роль в развитии российского музыкального образования», — отметила
министр культуры.
Министр также отметила, что сегодня Академия и Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных продолжают великое дело своей основательницы. К 150-летию Елены Гнесиной Правительство РФ учредило ежемесячную именную стипендию. Были определены 11 студентов, которым ее назначили.
В «Зарядье» завершается Международный музыкальный фестиваль, напомнила Ольга Любимова. Участники провели концерты в Белоруссии, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Калининграде, Новосибирске, Петрозаводске, Владивостоке и Тамбове.
Юбилейные мероприятия будут проходить до конца 2024 года. Так, состоятся педагогический форум, финал конкурса композиторов и выставка «Гнесина и ее музыкальные образовательные учреждения в истории Москвы».
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой