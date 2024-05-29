Не стало актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валерия Фролова

Актер театра и кино Валерий Фролов ушел из жизни в 76 лет. Об этом сообщила его соратница Лариса Наумкина во «ВКонтакте».





Валерий Фролов скончался 7 мая. Лариса Наумкина уточнила, что он был ее сокурсником по ГИТИСу. Выпустился актер в 1972 году.





«Последние два года часто переписывались, общаясь в соцсети... Уходят... Уходят... Уходят... Светлая память тебе, Валерка», — написала сокурсница.





Родился будущий артист в городе Шахты (Ростовская область) 17 февраля 1948 года.





За свою творческую карьеру он успел поработать в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского и Театре-студии «Драматург». Также актер снялся в фильмах «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут знатоки».









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