Конкурс в школу кинопедагогов объявили в Архангельской области

Конкурс на обучение в школе кинопедагога объявили в Архангельской области, сообщили в пресс-службе VII Международного кинофестиваля Arctic open.





Курс предназначен для специалистов культуры и образования, педагогов, молодежных лидеров, руководителей медиацентров, работающих с детьми и подростками в районах Архангельской области. Заявки принимаются до 15 февраля.





Первый этап обучения пройдет в форме онлайн-лекций. На втором этапе участники киношколы получат возможность создать два документальных фильма о Кенозерском национальном парке. Обучение будет проводить кинорежиссер, обладатель награды XXI Национальной премии «Золотой орел» Татьяна Жукова. Среди предметов — основы драматургии, синопсис, написание сценария, продюсерское дело, костюм, монтаж, операторское мастерство и пр.





Учебный курс проходит в рамках образовательного проекта VII Международного кинофестиваля Arctic open при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Архангельской области и министерства культуры Архангельской области.









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