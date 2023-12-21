В Туле открылась выставка рождественских открыток семьи Толстого

Выставочный проект «Рождественские открытки в семье Толстых» из фондов музея-усадьбы писателя «Ясная Поляна» впервые открылся в Туле. Подробности рассказали в пресс-службе музея.





Представители «Ясной Поляны» уточнили ТАСС , что на выставке представлены открытки, которые члены семьи писателя Льва Толстого в 1910-1917 годы отправили его супруге Софье Андреевне к Рождеству. Будучи уже вдовой классика она получили поздравительные карточки от своих детей и внуков.





«Среди отправителей были все члены ее семьи, дочери, невестка, внуки», — уточнила собеседница агентства.





Мини-выставка состоит из 11 экземпляров. Такой проект в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» проводится в Туле впервые. Посмотреть открытки из семейства русского классика можно до 31 января в рамках постоянной экспозиции «Мой адрес всегда: Тула».









Фото: Pixabay.com