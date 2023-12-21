Скончался автор песен «Самоцветов» и «Веселых ребят» Валерий Сауткин

21.12.2023

Скончался автор песен «Самоцветов» и «Веселых ребят» Валерий Сауткин
В Москве на 81-м году жизни скончался поэт-песенник Валерий Сауткин.

Тело поэта было найдено в его квартире накануне, 20 декабря, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сообщается, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Валерий Сауткин родился 20 сентября 1943 года. Автор работал с музыкальными группами «Веселые ребята», «Самоцветы», «Круиз», «Аракс», с Юрием Антоновым, Владимиром Пресняковым, Кристиной Арбакайте и другими артистами.

Сауткин стал автором хитов «Крутится волчок», «Программа телепередач на завтра», песен из фильмов «Афоня», «Мемуары».


Фото: Pixabay.com