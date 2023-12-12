Завершились съемки романтической комедии Олжаса Нурбая «Любовь со второго взгляда»

12.12.2023

Завершились съемки романтической комедии Олжаса Нурбая «Любовь со второго взгляда»
Съемки романтической комедии «Любовь со второго взгляда» режиссера Олжаса Нурбая подошли к концу. Фильм снимали в Алматы и Москве.

По сюжету супруги Данила и Олеся переживают кризис после десяти лет совместной жизни. Пара регистрируется в приложении для знакомств и пытается найти решение на фоне проблем внутри семьи.

В Сети у них появляются идеальные аватары, за которыми скрываются реальная внешность и имена героев. Однако супруги даже не подозревают, что в действительности продолжают общаться друг с другом.

В фильме сыграли Ксения Теплова, Александр Соколовский, Регина Тодоренко, Милош Бикович и многие другие. Дистрибьютором картины выступает «НМГ Кинопрокат».


Фото: Pixabay.com