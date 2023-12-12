Завершились съемки романтической комедии Олжаса Нурбая «Любовь со второго взгляда»

12.12.2023
Съемки романтической комедии «Любовь со второго взгляда» режиссера Олжаса Нурбая подошли к концу. Фильм снимали в Алматы и Москве.
По сюжету супруги Данила и Олеся переживают кризис после десяти лет совместной жизни. Пара регистрируется в приложении для знакомств и пытается найти решение на фоне проблем внутри семьи.
В Сети у них появляются идеальные аватары, за которыми скрываются реальная внешность и имена героев. Однако супруги даже не подозревают, что в действительности продолжают общаться друг с другом.
В фильме сыграли Ксения Теплова, Александр Соколовский, Регина Тодоренко, Милош Бикович и многие другие. Дистрибьютором картины выступает «НМГ Кинопрокат».
Фото: Pixabay.com