Завершились съемки романтической комедии Олжаса Нурбая «Любовь со второго взгляда»

Съемки романтической комедии «Любовь со второго взгляда» режиссера Олжаса Нурбая подошли к концу. Фильм снимали в Алматы и Москве.





По сюжету супруги Данила и Олеся переживают кризис после десяти лет совместной жизни. Пара регистрируется в приложении для знакомств и пытается найти решение на фоне проблем внутри семьи.





В Сети у них появляются идеальные аватары, за которыми скрываются реальная внешность и имена героев. Однако супруги даже не подозревают, что в действительности продолжают общаться друг с другом.





В фильме сыграли Ксения Теплова, Александр Соколовский, Регина Тодоренко, Милош Бикович и многие другие. Дистрибьютором картины выступает «НМГ Кинопрокат».









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